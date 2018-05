Frauenleiche im Neusiedler See - Opfer ist Ungarin

Im Fall der Mitte April im Neusiedler See entdeckten Frauenleiche steht die Identität des Opfers fest.

Der mutmaßliche Täter soll die Frau, die er nur unter dem Namen “Beata” kannte, Ende März in der Nähe des Westbahnhofs in der Bundeshauptstadt kennengelernt haben. Nach einem Streit soll er sie erwürgt und die Leiche daraufhin zerteilt haben. Noch am selben Tag soll er die Tote im Neusiedler See versenkt haben. Einen Teil der Leiche habe er laut seiner eigenen Aussage eingefroren um sie später zu “kosten”. Mit einem ungeklärten Mord an einer Prostituierten im Jahr 1993 in St. Margarethen (Bezirk Eisenstadt Umgebung) will der 63-Jährige laut seiner Anwältin nichts zu tun haben.

