Frauenleiche aus dem Öresund geborgen

Im Öresund wurde am Montag eine Frauenleiche geborgen. Ob es sich um eine seit 11 Tagen vermisste Journalistin handelt ist unklar.

- © AFP PHOTO / TT NEWS AGENCY / Swedish Sea Rescue Society / Fredrik Winbladh Four days passed since the huge DIY submarine sank but no body was found. / AFP PHOTO / Swedish Sea Rescue Society AND TT NEWS AGENCY / Fredrik Winbladh/Swedish Sea Rescue Society / Sweden OUT / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / TT NEWS AGENCY / Swedish Sea Rescue Society / Fredrik Winbladh " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS