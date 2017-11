„Frauen von anderswo“ bei den Emsbachinnen

Hohenems. Am Dienstag , den 21. November, laden die Emsbachinnen um 19.30 Uhr in den Pfarrsaal St. Karl zu einem Erzählabend mit zwei älteren Damen ein, die vor einigen Jahrzehnten nach Hohenems gekommen sind.

Haben vor Jahrzehnten die Kärntnerinnen wirklich den Hohenemserinnen die Männer weggeheiratet? Was ging in den Südtiroler Siedlungen damals tatsächlich ab? Was haben sich Frauen, die aus der Steiermark, dem Burgenland oder sonst woher kamen noch alles anhören müssen? Wie haben die Damen es damals erlebt, als sie ihre Heimat verlassen mussten und nach Vorarlberg gekommen sind?