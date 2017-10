Frauen verdienen fast 11.000 Euro weniger

Frauen arbeiten 80 Tage "gratis" - © APA

Am Freitag, den 13. Oktober, wird in Österreich der Equal Pay Day begangen. Dies ist statistisch gesehen jener Tag, an dem Männer bereits das Einkommen erreicht haben, wofür Frauen noch bis Jahresende arbeiten müssen. Frauen arbeiten somit 80 Tage “gratis”. Ganzjährig vollzeitbeschäftigte Frauen verdienten zuletzt um fast 11.000 Euro weniger als Männer, die im selben Ausmaß tätig waren.