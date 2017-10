Frauen kochen, Männer essen: EU-Statistik zeigt Unterschiede

Ähnlich groß ist die Kluft beim Alkoholkonsum: 38,3 Prozent der über 18 Jahre alten Männer gaben an, “wöchentlich, aber nicht täglich” Alkohol zu trinken; bei den Frauen waren es 23,0 Prozent.

Die Zahlen stehen in einer neuen Digital-Broschüre, die Eurostat in Luxemburg am Mittwoch veröffentlichte. Viele Erkenntnisse sind nicht neu, aber zusammengenommen ergeben sie eine guten Überblick über Unterschiede von Männern und Frauen in den 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Tägliche Hausarbeit und das Kochen übernahmen demnach im vergangenen Jahr im EU-Durchschnitt 79 Prozent der Frauen, aber nur 34 Prozent der Männer.

Detailliert stellt Eurostat auch Einkommensunterschiede zwischen Frauen und Männern dar. Demnach gab es 2014 die größten Gehaltsunterschiede in Estland (26,9 Prozent), Tschechien (22,5 Prozent), Deutschland (22,0 Prozent) und Österreich (21,7 Prozent). Verglichen wurde die Entlohnung pro Arbeitsstunde. Die geringsten Unterschieden wurden in Luxemburg und Italien (jeweils 5,5 Prozent), Rumänien (5,8 Prozent) und Belgien (6,5 Prozent) festgestellt.

(APA/dpa)