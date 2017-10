Frauen in Innsbruck überfallen: 26-Jähriger vor Gericht

Die Anklage wirft dem Mann u.a. dreifachen Raub und Tierquälerei vor - © APA (Archiv)

Ein 26-Jähriger, der im vergangenen Dezember an drei aufeinanderfolgenden Tagen Frauen in Innsbrucker Tiefgaragen überfallen haben soll, muss sich am Mittwoch am Landesgericht Innsbruck verantworten. Die Anklage wirft dem Kroaten unter anderem dreifachen Raub, versuchten Mord, schwere Körperverletzung, erpresserische Entführung und Tierquälerei vor.