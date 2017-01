Frauen in Aufsichtsräten: Vorarlberg ist gut gerüstet

Martina Rüscher von der VP zeigt sich erfreut. - © Steurer

Die schwarz-rote Koalition in Wien hat am Wochenende ein neues Arbeitsprogramm ausgehandelt. Ein Punkt davon betrifft eine Frauenquote von 30 Prozent in den Aufsichtsräten börsennotierter und größerer Unternehmen ab 2018. Für die Vorarlberger Landtagsabgeordnete der Volkspartei, Martina Rüscher, ist diese neue Verordnung ein gutes Signal.