Frauen fordern am Muttertag Ende der Gewalt in Venezuela

Am Muttertag haben Hunderte Frauen in Venezuela ein Ende der Gewalt der Sicherheitskräfte gegen regierungskritische Demonstranten gefordert. Sie marschierten am Sonntag zum Sitz der Nationalgarde in der Hauptstadt Caracas.

"Das kann so nicht weitergehen. Soldat, senke deine Waffe, lasse uns durch und du wirst mit Liebe und Verständnis empfangen", hieß es in einer Erklärung, die die Schauspielerin Caterina Valentino vor einer Absperrung verlas. In den vergangenen Wochen waren bei Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften, Oppositionellen und Regierungsanhängern 38 Menschen ums Leben gekommen, rund 800 wurden verletzt. In den Medien kursiert auch die Zahl von 39 Todesopfern. Verteidigungsminister Vladimir Padrino erklärte, die Streitkräfte stünden auf der Seite der Mütter. "Nehmen Sie an diesem Tag meine ehrlichen Glückwünsche entgegen, für die unermüdliche Arbeit, die Sie für die Menschheit leisten", hieß es in einer Mitteilung. Seit Wochen gehen in Venezuela tausende Menschen gegen die sozialistische Regierung von Präsident Nicolas Maduro auf die Straße. Die Opposition wirft Maduro einen autoritären Regierungsstil vor. Der Präsident hingegen wittert eine Verschwörung konservativer Kreise und des Auslands. (APA/dpa)