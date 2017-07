Frauen-EM: Islands Teamchef rechnet mit ÖFB-Halbfinaleinzug

Freyr Alexandersson war beeindruckt von den ÖFB-Damen - © APA

Islands Teamchef Freyr Alexandersson hat Österreich nach der 0:3-Niederlage seines Teams am Mittwoch in Rotterdam im dritten Gruppe-C-EM-Spiel ein großes Lob ausgesprochen. “Ich bin beeindruckt von ihrer Leistung bei diesem Turnier”, sagte der 34-Jährige. Er rechnete damit, dass der Weg von Viktoria Schnaderbeck und Co. beim Endrundendebüt im Viertelfinale noch nicht zu Ende sein wird.