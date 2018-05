Frauen eingesperrt und vergewaltigt - Suche nach Opfer

Im Fall der in Wien gefangen gehaltenen und vergewaltigten Frauen hat sich das zweite Opfer bisher nicht gemeldet. Sie und ihre Freundin sollen Ende April von einem Mann in ein leer stehendes Bordell gelockt, eingesperrt, misshandelt und vergewaltigt worden sein. Während eine der Frauen (38) schwer verletzt ins Spital gebracht wurde, konnte das zweite Opfer noch nicht identifiziert werden.

Beide Frauen sind obdachlos. Sie hatten den beschuldigten Rumänen am 24. April gegen 17.00 Uhr bei der Philadelphiabrücke in Meidling kennengelernt. Unter dem Vorwand, er wolle sie auf etwas zu trinken einladen, lockte der Mann die Frauen in ein leeres Rotlichtlokal in der Triester Straße. Dort wurden sie in zwei separate Zimmer eingesperrt.