Frau zu Silvester in Salzburg sexuell genötigt: Haftstrafe

Das Gericht verurteilte den Mann zu 20 Monaten teilbedingter Haft

Wegen geschlechtlicher Nötigung und Körperverletzung zu Silvester in der Salzburger Altstadt ist am Montag ein 19-jähriger Afghane am Landesgericht Salzburg zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 20 Monaten, davon sechs Monate unbedingt, rechtskräftig verurteilt worden. Der Asylwerber soll eine 31-Jährige beim Residenzplatz “angetanzt” und sie mehrmals im Genitalbereich berührt haben.