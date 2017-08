Frau zu Boden gestoßen: Ermittlungen gegen Polizisten

Passiert war der Vorfall schon in der Nacht auf den 6. Mai. Kurz danach zeigte das Opfer den Fall an, doch die Ermittlungen wurden eingestellt, da Aussage gegen Aussage stand, schilderte Staatsanwältin Carolin Weißenbacher. Laut den ersten Angaben der Beamten sei es zu keiner Tätlichkeit gekommen, sondern die Frau sei wegen ihrer Trunkenheit gestürzt. Doch Ende Juli wurde den Behörden ein Video zugespielt, auf dem der Vorfall zu sehen ist – und zwar in etwa so, wie ihn das Opfer geschildert hatte. Daher wurden die Ermittlungen wegen Körperverletzung unter Ausnutzung einer Amtsstellung sowie wegen unterlassener Hilfeleistung wieder aufgenommen.

Laut Weißenbacher sind die Erhebungen in dem Fall noch nicht abgeschlossen. Von der Pressestelle des Landespolizeidirektion Steiermark wurde der mutmaßliche Übergriff bestätigt. Interne Maßnahmen seien ergriffen worden, doch zuerst müssen die Entscheidungen der Staatsanwaltschaft Leoben abgewartet werden. Im Fall einer Anklage erwartet den Polizist ein Disziplinarverfahren.

(APA)