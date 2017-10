Frau wurde angeblich gefangen gehalten und vergewaltigt

Polizei hofft auf wichtige Hinweise - © APA (Webpic)

Eine Frau aus Ghana soll in Österreich mehrere Wochen in einer Wohnung gefangen gehalten und vergewaltigt worden sein. Das gab die 28-Jährige an, als sie am 7. September im Polizeianhaltezentrum Wels einen Asylantrag stellte. “Derzeit ist noch unklar, ob eine Straftat vorliegt”, betonte die Polizei in einer Presseaussendung am Samstag. Die Ermittler suchen nun ein älteres Ehepaar.