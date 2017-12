Frau nach angeblicher Spritzen-Attacke in Wien ausgeforscht

Eine 34-jährige Frau soll bereits Anfang November in Wien einen gleichaltrigen Mann mit einer Spritze attackiert und dabei "Aids, Aids" gerufen haben. Nachdem die Polizei am Mittwoch Fotos von der Frau veröffentlicht hatte, wurde sie nun nach zahlreichen Hinweisen aus der Bevölkerung ausgeforscht. In einer ersten Befragung bestritt sie die Attacke mit der Spritze. Die Frau ist HIV-negativ.

Das spätere Opfer war gemeinsam mit einem Freund in den frühen Morgenstunden des 1. November gerade am Heimweg, als er am Bahnsteig der U6 am Westbahnhof von dem ihm unbekannten Paar ohne ersichtlichen Grund beschimpft und attackiert worden war. Dabei soll die Frau nach Angaben des 34-Jährigen eine Spritze in der Hand gehalten haben und mit den Worten “Aids, Aids” mehrmals in seine Richtung gestochen haben. Der Mann erlitt oberflächliche Verletzungen am Hals. Der in Österreich lebende Deutsche wurde ins Krankenhaus gebracht und erhielt dort eine Vorsorgeimpfung gegen Hepatitis sowie Medikamente zur HIV-Prophylaxe.