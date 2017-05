Frau mit Flügel willkommen in Feldkirch

Matthaus in der Kreuzgasse

Aber wie bringt man dieses Instrument in den dritten Stock des denkmalgeschützten und neu saniertem Matthause in der Kreuzgasse? Es wurde eine Spezialfirma für Klaviertransporte beauftragt. Ein mobiler Bau-Auslegerkran hievte das Klavier vom Hirschgraben aus über die hohe Häuserzeile in den Innenhof der Kreuzgasse. Von dort war Manneskraft gefragt und das Musikinstrument wurde über den Balkon in die Wohnung gehoben. Das klingt kompliziert, aber, wenn man die richtigen Firmen und einen engagierten Bauleiter wie Frank Flöry hat, klappt das in kürzester Zeit sehr zur Freude der musikbegeisterten Seniorin.