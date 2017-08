Frau in U-Bahnstation vergewaltigt: Zeuge meldete sich

Polizei wertet Videomaterial aus - © APA (Webpic)

Nach der Vergewaltigung einer jungen Frau am Montagabend in einer Wiener U-Bahnstation hat sich nun der Zeuge, der den Täter vertrieb, bei der Wiener Polizei gemeldet. Seine Einvernahme war am Mittwoch noch ausständig. Das Landeskriminalamt wertete unterdessen sichergestelltes Videomaterial der Wiener Linien aus.