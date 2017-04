Frau in Dresden erstochen: Verdächtiger in Kärnten verhaftet

Der 29-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen - © APA (Webpic)

Ein 29-jähriger Pakistaner ist in der Nacht auf Montag in einem Reisezug bei Villach festgenommen worden. Der Mann ist verdächtig, vor wenigen Tagen seine Lebensgefährtin in Dresden erstochen zu haben. “Der Mann wurde mit einem europäischen Haftbefehl gesucht”, sagte Polizeisprecher Rainer Dionisio zur APA und bestätigte einen Bericht der deutschen “Bild”-Zeitung.