Frau Holle schneit durch die Backstube

Dornbirn. Kinderseite. Schnee, Eis und keine Ende in Sicht – zumindest in hohen Lagen. Wer statt draußen in der Kälte lieber drinnen in der Backstube steht, kann sich jetzt mit winterlichen Muffins den Winter versüßen. Mit ein wenig Zuckerguss, Kokosraspeln und einer Rübli-Nase werden aus gewöhnlichen Muffins süße Schneemänner.

Schneemann-Muffins

Zutaten

Für den Teig:

175 g weiche Butter

100 g Zucker

1 P Vanillezucker

3 Eier

175 g Mehl

½ P Backpulver

12 Muffinförmchen

Für die Deko:

125 g Staubzucker

3 EL Wasser

Kokosraspeln

Schoko-Tröpfchen

Marzipan-Karotten

Zubereitung

Das Backrohr auf 180 Grad vorheizen.

Zuerst die Butter schaumig rühren und nach und nach den Zucker mit dem Vanillezucker unterrühren. Die Eier einzeln unterrühren und zum Schluss das Mehl mit dem Backpulver untermengen. Den Teig in die Muffinförmchen verteilen und bei 180 Grad ca. 25 Minuten lang backen. Die fertigen Muffins abkühlen lassen und in der Zwischenzeit die Glasur vorbereiten. Dazu den Puderzucker mit einem Schneebesen mit dem Wasser vermischen, bis eine cremige Masse entsteht. Die Muffins zuerst mit der Glasur bestreichen und anschließend Kokosraspeln drüberstreuen. Aus den Schoko-Tröpfchen Augen und Mund des Schneemannes legen. Mit einem Messer ein kleines Loch in die Mitte des Muffins stechen und die Marzipan-Karotte hineinstecken. Fertig ist der winterliche Backspaß!

(Marie-Amélie Kanonier, 13 Jahre, Jugendreporterin aus Dornbirn)