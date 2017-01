Frau Holle bleibt fleißig: Wieder Schnee im Anmarsch

Am Dienstagabend setzen von Westen her in Vorarlberg Schneeschauer ein. Und es bleibt bei Temperaturen zwischen minus 5 und 0 Grad kalt.

Am Mittwochvormittag klingen die nächtlichen Schneeschauer ab und es lockert vorübergehend auf, ehe nachmittags von Westen her ein kompakter Wolkenschirm aufzieht. Gegen Abend folgt mit auffrischendem Westwind etwas Schneefall, in tiefen Lagen wahrscheinlich Übergang in Regen. Die Temperaturen bewegen sich zwischen minus 8 und plus 2 Grad Celsius.

Am Donnerstag ist es im Ländle überwiegend bewölkt, Auflockerungen gibt es am ehesten im Montafon. Dazu schneit es, unterhalb von etwa 700-900m ist jedoch mit Regen zu Rechnen, wobei der Niederschlag am Nachmittag vorübergehend etwas nachlässt. Im Norden weht weiterhin ein böiger Westwind.

Am Freitag bringt eine Kaltfront Abkühlung, starken Wind und wieder Niederschlag, wobei die Schneefallgrenze in die Niederungen sinkt. Am Samstag schneit es aus dichten Wolken bis ins Rheintal, am meisten Schnee ist rund um den Arlberg und im Bregenzerwald zu erwarten.