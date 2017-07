Frau brachte auf Lufthansa-Flug Baby zur Welt

Drei Ärzte halfen bei der Entbindung an Board - © APA (AFP)

Auf der Passagierliste eines Lufthansa-Fluges waren 191 Reisende vermerkt, doch bei der Landung sind 192 Menschen an Bord: Eine Frau hat auf dem Flug LH543 zwischen der kolumbianischen Hauptstadt Bogota und Frankfurt am Main einen Buben zur Welt gebracht, sagte eine Sprecherin der Fluglinie am Mittwoch.