Frau brach in Alte Donau ein – Konnte sich selbst befreien

Die MA 45 warnte erneut vor Eislaufen auf Gewässern - © APA

Eine 69 Jahre alte Frau ist am Sonntag in der Donaustadt in die Alte Donau eingebrochen. Sie konnte sich noch selbst befreien. Die Frau erlitt eine leichte Unterkühlung, teilte die Polizei mit. Unterdessen warnte die Magistratsabteilung MA 45 – Wiener Gewässer vor Eislaufen auf Gewässern. In Wien sind keine Natureislaufflächen zum Eislaufen freigegeben.