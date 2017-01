Frau bei Verkehrsunfall in Wien-Ottakring schwer verletzt

Am Unfall waren drei Fahrzeuge beteiligt - © APA (MA 68 LICHTBILDSTELLE)

Eine etwa 50-jährige Frau ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Thaliastraße mit der Heindlgasse in Wien-Ottakring schwer verletzt worden. Bei der Kollision, an der drei Fahrzeuge beteiligt waren, wurde die Frau in ihrem Auto eingeklemmt und musste mit einer hydraulischen Schere herausgeschnitten werden, berichtete die Feuerwehr.