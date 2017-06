Frau bei Protesten gegen Regierung in Venezuela erschossen

Kein Ende der Gewalt absehbar - © APA (AFP)

Bei Protesten gegen die sozialistische Regierung von Präsident Nicolas Maduro in Venezuela ist eine Frau erschossen worden. Unbekannte hätten am Rande einer Demonstration in der Ortschaft Cuji in der Region Lara auf die 46-Jährige gefeuert, teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Freitag mit. Damit stieg die Zahl der Toten bei den seit zwei Monaten andauernden Protesten auf 62.