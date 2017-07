Frau bei Festival in Salzburg sexuell belästigt

Bei dem am Sonntag zu Ende gegangenen Electric Love Festival am Salzburgring bei Koppl ist eine Frau sexuell belästigt worden. Ein Mann habe ihr laut eigenen Angaben unter den Rock gegriffen. Dennoch zieht die Polizei nach vier Tagen mit insgesamt 181.500 Besuchern eine positive Bilanz. “Wir haben das Festival gut über die Bühne gebracht”, sagte eine Polizeisprecherin am Sonntagabend zur APA.

Die 27-jährige Frau aus Steyr gab bei der Polizei an, dass ihr ein 27-jähriger Pongauer im Bereich des Campingplatzes Süd unter den Rock gegriffen habe. Bei einem weiteren angezeigten Sexualdelikt hat sich die Frau bis dato nicht mehr gemeldet und die Einvernahme ist noch ausständig. Eine 20-jährige Frau aus Dresden meldete telefonisch, dass sie "eine öffentlich geschlechtliche Handlung" wahrgenommen habe. "Wir konnten die Frau nicht mehr erreichen", so die Polizeisprecherin. Auch sonst kam es zu einer Reihe von Anzeigen, darunter fünf wegen Körperverletzungen und vier wegen Raubüberfällen. Eine bisher noch unbekannte Tätergruppe dürfte sich laut Polizei auf das Herunterreißen von Halsketten und das aus der Handreißen von Mobiltelefonen "spezialisiert" haben. Weiters wurden 177 Verstöße gegen das Suchtmittelgesetz und 65 Straftaten wegen Eigentumsdelikten registriert. Ein schwerer Diebstahl ereignete sich am Abreisetag. Aus dem Komfortcampingbereich wurden bei Aufräumungsarbeiten Zelte sowie Planen im Wert von über 10.000 Euro gestohlen. Im Verhältnis zu der Besucherzahl seien dieses Anzeigen laut Polizei-Sprecherin "vertretbar" und "im unteren Bereich anzusiedeln". (APA)