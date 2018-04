Frau aus Steyr half Lebensgefährten bei Freigang zur Flucht

Eine 40-jährige Frau hat Anfang April in Steyr ihrem Lebensgefährten, einem Häftling der sich gerade auf Freigang befand, zur Flucht verholfen. Die Oberösterreicherin täuschte vor, dass der 22-jährige Freund von Unbekannten entführt worden sei. In der Zwischenzeit setzte sich der jungen Syrer nach Deutschland ab, berichtete die Polizei Montagabend.

Die 40-Jährige berichtete am 2. April der Polizei, dass sie mit ihrem Lebensgefährten in Steyr im Auto fuhr, als zwei unbekannte Männer beim Ennskai den Syrer aus dem Auto zerrten und ihn nach Geld fragten. Danach hätten die Männer den 22-Jährigen in ihr Auto gestoßen und wären weggefahren.

Die Frau beteuerte jedoch, nicht zu wissen, wo ihr Lebensgefährte nun stecken würde. Der Mann wurde jedoch mittels Zielfahndung in Hamburg aufgespürt und am 27. April festgenommen. Er befindet sich seitdem in Deutschland in Haft. Der Zugriff erfolgte in enger Zusammenarbeit mit Ermittlern aus dem Landeskriminalamt Oberösterreich und deutschen Kollegen. Gegen die Lebensgefährtin wird wegen Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung und Befreiung von Gefangenen ermittelt.