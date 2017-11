Frau auf Nordost-Autobahn in Niederösterreich überrollt

Auf der Nordost-Autobahn (A6) in Niederösterreich ist am Sonntagabend eine Frau von einem Auto überrollt worden. Nach Angaben der niederösterreichischen Polizei hatte sich die Frau auf der Fahrbahn Richtung Wien befunden, als der Unfall geschah. Sie starb noch an der Unfallstelle im Gemeindegebiet Prellenkirchen (Bezirk Bruck an der Leitha).

Die Identität der Frau ist noch unklar, es wurde eine Obduktion der Leiche für Montagabend angeordnet. Die ersten Ermittlungsarbeiten wurden zunächst vom burgenländischen Landeskriminalamt und der Staatsanwaltschaft Eisenstadt durchgeführt. Da sich die Unfallstelle aber auf niederösterreichischem Hoheitsgebiet unmittelbar an der Grenze zum Burgenland befindet, sind nun das nö. Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Korneuburg für den Unfall zuständig.