Frau angeblich aus Fenster gestoßen: Verdächtiger enthaftet

Der Mann wurde wieder auf freien Fuß gesetzt - © APA/Webpic

Ein 23-jähriger Afghane, der am vergangenen Mittwoch in Wien-Favoriten wegen versuchten Mordes an seiner in der neunten Woche schwangeren Verlobten festgenommen wurde, ist am Samstag vom Landesgericht für Strafsachen auf freien Fuß gesetzt worden. Das teilte Gerichtssprecherin Christina Salzborn auf APA-Anfrage mit.