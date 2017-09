Frastanzer Bockbierfest mit grandiosem Finale

Die 3 Schwestern der Brauerei Frastanz führten den Festumzug durchs Zentrum von Frastanz an. Die teilnehmenden Musikvereine aus der Region und ihre Fahnenträger sorgten anschließend für einen fröhlichen Ausklang im Festzelt.

Am farbenfrohen Umzug von der Energiefabrik an der Samina zur Brauerei nahmen der Musikverein Frastanz, der Trachtenverein Frastanz, die Schützengilde Frastanz, die Feuerwehr Frastanz, die Stadtmusik Feldkirch, der Musikverein Gisingen, der Musikverein Satteins, die Harmoniemusik Tisis-Tosters, der Musikverein Göfis, die Bürgermusik Fraxern, die Schützenmusik Sulz, die Musikvereine Harmonie Weiler und Harmonie Röthis, die Harmoniemusik Bartholomäberg, der Trachtenverein Sonntag und die Schuhplattler aus Zwischenwasser teil. Mit dabei waren auch die Gewinnerinnen und Gewinner der knallgelben Frastanzer Vespa Roller sowie die Vorjahresgewinner in den knallgelben VW Bussen und im Frastanzer Traktor.

Feierlicher Fassanstich

Am Freitagnachmittag war das Frastanzer Bockbierfest mit dem Fassanstich durch Landeshauptmann Markus Wallner vor rund 2000 Gästen offiziell eröffnet worden. Bürgermeister Eugen Gabriel aus Frastanz, Bürgermeister aus dem ganzen Walgau, Bürgermeister Wilfried Berchtold aus Feldkirch, Pfarrer Pater Gottfried Wegleitner und viele mehr ließen sich die Rede von Bierkönig Gambrinus nicht entgehen. Bereits Donnerstagnacht feierten viele ausgelassen das 3-Schwestern-Clubbing.