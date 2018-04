Frastanz machte Frühjahrsputz

Unter dem Motto „Saubere Umwelt braucht dich!“ wurde zur landesweiten Flurreinigung aufgerufen. Auch Frastanz beteiligte sich wieder mit zahlreichen Vereinen und Institutionen und sammelte in der gesamten Marktgemeinde erneut tonnenweise Müll.

FRASTANZ In Frastanz und den Parzellen Amerlügen und Fellengatter packten heuer insgesamt über 200 Helfer fleißig miteinander an, um die Marktgemeinde im Frühjahr von Unrat zu säubern. Besonders zahlreich trat die Guggamusig Schneggahüsler an, die mit 20 Teilnehmern das Naturjuwel Frastanzer Ried von Müll und Schrott räumte.

Viele Vereine

Aber auch viele andere Vereine halfen in sämtlichen Ortsteilen mit, die Natur zu säubern. Der Fischereiverein war dabei ebenso vertreten wie die Fraschtner Schäller, die Funkengemeinschaft Sonnenheim ebenso wie das Faschingskomitee Frastanz und der Trachtenverein Frastanz. Auch Sportvereine halfen mit, der SV Brauerei Frastanz ebenso wie der Plätzleclub Gampelün und der Dartclub, der Schachclub auf den Spielplätzen ebenso wie der Tischtennisclub auf dem Sand und an der Samina. In Fellengatter war wieder der Krippenbau- und der Wintersportverein aktiv mit dabei.

Fleißige Hände

Aber auch Institutionen waren wieder aktiv mit dabei. Der Natur- und Umweltausschuss und die Naturwacht hielten den Ortsteil Einlis sauber, aqua mühle reinigte in der Oberen Lände ebenso wie in der Brand-, Ldm.-Schmid- und Neubaugasse. Im Anschluss an die Flurreinigung gab es für alle Beteiligten eine Jause in Amerlügen, Fellengatter und Frastanz.

Allerlei Unrat