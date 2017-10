Frastanz feiert Folkkonzert in der Sonne

Frastanz Ausgezeichnete Stimmung wie in irischen Pubs herrschte in der Sonne Frastanz beim Auftritt der Gruppe „Finnegan“. Wer am Samstagabend das Traditionslokal ansteuerte, erlebte ein rauschendes Konzert mit vielen begeisternden Gästen aus sämtlichen Parzellen, bei dem auch Bürgermeister Eugen Gabriel fröhlich mitfeierte.

Feinste Folkmischung

Die beiden Musiker Reinhard Decker („Reini“) aus Röthis und Stefan aus Altach begeisterten mit einer Mischung aus feinster Folkmusik, Country und Rock, welche irische Klassiker wie „Dirty Old Town“ und schottische Traditionals „Loch Lomond“ ebenso schlagkräftig interpretierte wie auch beliebte Country-Songs des großen Meisters Johnny Cash vom „Ring of Fire“ bis zum „Folson Prison Blues“. Eine Portion Grunge mit Nirvana und Green Day war auch dabei, und bis nach Mitternacht folgten viele Zugaben.

Erfolgreich neueröffnet

Das Traditionslokal Sonne im Zentrum von Frastanz hat seit Mai wieder geöffnet. Unter der Woche sind die günstigen Mittagsmenus im Restaurant beliebt . Auf dem Speiseplan steht italienische und gutbürgerliche Küche. Bei schönem Wetter sind auch im Freien an der Sonne die Tische gedeckt und laden zum Verweilen ein. he

INFO

Restaurant Sonne

Telefon: +43 5522 51796

www.die-sonne.at