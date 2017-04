Macron und Le Pen in Stichwahl um Frankreichs Präsidentenamt

Ein Sieg der Rechtspopulistin Marine Le Pen in der Stichwahl vom 7. Mai wäre ein “Risiko” für Frankreich, so Hollande am Montag in Paris. Er werde deswegen für Macron stimmen. Der Sozialist Hollande hatte wegen schlechter Umfragewerte nicht erneut kandidiert.

Le Pens Front National (FN) setzt nun auf eine EU-kritische Stimmung im Land: “Es gab noch nie so viele Stimmen für Kandidaten, die der Europäischen Union sehr kritisch gegenüberstehen”, sagte der stellvertretende Parteichef Florian Philippot am Montag im Sender Franceinfo. Dazu zählte er neben Le Pen etwa auch den Linkspolitiker Jean-Luc Melenchon. “Ich glaube, das wird in der zweiten Runde eine Rolle spielen”, so Philippot.

Macron hatte nach fast vollzähliger Auszählung der Stimmen mit fast 24 Prozent die Nase vorn. Umfragen vom Wahlabend geben ihm einen klaren Vorsprung für die entscheidende zweite Runde in knapp zwei Wochen. Die EU-Feindin Le Pen erzielte 21,4 Prozent, wie das Innenministerium mitteilte. Die Wahlbeteiligung lag bei etwa 78 Prozent, leicht niedriger als vor fünf Jahren.

Die Chefin der rechtsextremen Front National erhielt dabei so viele Stimmen wie noch nie in der Geschichte der Partei: Mehr als 7,6 Millionen Franzosen entschieden sich für die 48-Jährige. Der bisherige FN-Rekord lag bei 6,8 Millionen Stimmen bei den Regionalwahlen 2015. Zum ersten Mal seit 15 Jahren steht die FN in der Stichwahl um den mächtigsten Job Frankreichs – 2002 war beim “Schock des 21. April” überraschend Le Pens Vater Jean-Marie Le Pen ins Finale gekommen, das er dann aber krachend verlor.

Der Linkspolitiker Jean-Luc Melenchon erreichte rund 19,6 Prozent. Sein konservativer Widersacher Francois Fillon kam auf knapp 20 Prozent. Fillon kündigte an, in der Stichwahl für Macron zu stimmen. Melenchon gab zunächst keine Empfehlung ab. Der Kandidat der regierenden Sozialisten, Benoit Hamon, lag abgeschlagen auf dem fünften Platz.

Frankreichs Sozialisten wollen nach ihrer Niederlage bei der Präsidentschaftswahl mit aller Macht den linksliberalen Kandidaten Macron unterstützen. Parteichef Jean-Christophe Cambadelis rief die Anhänger seiner Partei am Montag dazu auf, ihre Anstrengungen in den letzten zwei Wochen des Wahlkampfs vor dem Duell zwischen Macron und Marine Le Pen noch einmal zu verdoppeln.

Es gelte, die Werte der Republik zu verteidigen und die rechtsextreme Front National zu verhindern. “Wir wollen, dass die Republik triumphiert”, sagte Cambadelis in seinem “feierlichen Appell”.

Die Partei des scheidenden Präsidenten Francois Hollande will einen Wahlaufruf mit vier Millionen Exemplaren zugunsten von Macron veröffentlichen und verteilen. Zudem würden Hunderttausende Plakate im ganzen Land zur Unterstützung geklebt und Hunderte Veranstaltungen organisiert. Der Präsidentschaftskandidat der Sozialisten Benoit Hamon war abgeschlagen auf Platz fünf gelandet. Auch er hatte sofort zur Wahl von Macron aufgerufen.

Das Land steht nun vor einer dramatischen Richtungsentscheidung für die Europäische Union. Denn Le Pen will raus aus dem Euro und die Bürger über die EU-Mitgliedschaft Frankreichs abstimmen lassen. Macron tritt hingegen für Europa ein und will die Eurozone gemeinsam mit Deutschland stärken. Der 39-Jährige sagte, er wolle “der Präsident der Patrioten angesichts der Bedrohung durch die Nationalisten” sein.

Macron rief seine Anhänger dazu auf, ihm auch eine parlamentarische Mehrheit zu verschaffen. Frankreich wählt am 11. und 18. Juni eine neue Nationalversammlung. Die von Macron gegründete Bewegung “En Marche!” (Auf dem Weg) ist dort bisher nicht vertreten. Falls ein Präsident keine Abgeordneten-Mehrheit hinter sich hat, würde das seinen Gestaltungsspielraum erheblich einschränken. Laut am Sonntagabend veröffentlichten Umfragen würde er Le Pen in der Stichwahl mit mehr als 60 Prozent der Stimmen schlagen.

FN-Chefin Le Pen schnitt wesentlich besser ab als bei ihrer ersten Präsidentschaftskandidatur vor fünf Jahren, als sie im ersten Wahlgang 17,9 Prozent der Stimmen geholt hatte. Sie sprach von einem “historischen Ergebnis” und fügte hinzu: “Es ist Zeit, das französische Volk von den arroganten Eliten zu befreien, die ihm sein Verhalten vorschreiben wollen.”

Le Pen attackierte den linksliberalen Favoriten Macron. Mit Macron gehe die “hemmungslose Globalisierung und massive Einwanderung” weiter, sagte Le Pens Kampagnenchef David Rachline am Montag dem Sender BFMTV. Macron werde die Politik des unpopulären, scheidenden Präsidenten Francois Hollande beschleunigt fortsetzen. “Ich glaube, er steht für dieses System, das nicht funktioniert.” Die Front National werde dieses System im weiteren Wahlkampf angreifen.

Beim Thema Einwanderung stehen sich die Positionen von Le Pen und Macron diametral gegenüber: Die Rechtspopulistin will die Bedingungen des Asylrechts einschränken. Macron will am aktuellen Flüchtlingskurs festhalten und mehr für Integration tun.

Etwa 47 Millionen Franzosen waren zur Wahl des Nachfolgers von Präsident Hollande aufgerufen. Insgesamt wollten elf Kandidaten den Sozialisten beerben. Der Sozialist Hollande hatte wegen schlechter Umfragewerte nicht erneut kandidiert. Macron war unter Hollande Wirtschaftsminister gewesen; sein Parteibuch bei den Sozialisten hat er aber schon lange abgegeben. Hollande gratulierte Macron in einem Telefonat zum Einzug in die Stichwahl.

Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) begrüßte den Erfolg Macrons. “Das ist ein Ergebnis, mit dem wir sehr gut leben können”, erklärte Kern am Sonntagabend in Jerusalem. Erfreut kommentierten den sich abzeichnenden Sieg Macrons in der ersten Wahlrunde auch ÖVP-Europaabgeordneter Othmar Karas und Grünen-Chefin Eva Glawischnig. Neos-Chef Mathias Strolz sagte, dass das Votum für Macron “Mut und Hoffnung” mache, weil dieser “entschlossen für das gemeinsame Europa und eine vorwärtsgewandte sowie offene Gesellschaft kämpft”.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gratulierte Macron. Juncker wünsche ihm für die Stichwahl viel Erfolg, sagte ein Sprecher des Kommissionspräsidenten. Auch der Sprecher der deutschen Kanzlerin Angela Merkel wünschte Macron viel Glück. “Gut, dass Emmanuel Macron mit seinem Kurs für eine starke EU und soziale Marktwirtschaft Erfolg hatte”, twitterte Steffen Seibert. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini begrüßte den Wahlerfolg Macrons. “Zu sehen, wie die Flaggen Frankreichs und der EU das Ergebnis von Emmanuel Macron begrüßen – das ist die Hoffnung und die Zukunft unserer Generation”, schrieb die Politikerin am Sonntagabend bei Twitter.

EU-Kommissar Johannes Hahn begrüßte das Ergebnis der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Frankreich. Man müsse zwar noch die zweite Runde abwarten. “Aber es ist vielversprechend, dass jemand, der sehr positiv zur Europäischen Union steht, Erster wurde”, sagte Hahn am Montag gegenüber Journalisten in Brüssel. Nach den Wahlen in den Niederlanden, wo die rechtspopulistische Partei für die Freiheit (PVV) hinter den Erwartungen geblieben war, sei das Ergebnis in Frankreich “ein weiteres positives Signal”. Es zeige, dass man auch mit einer klar pro-europäischen Agenda Erster werden könne. “Das sollte eine positive Inspiration für uns sein.”

Europäische Rechtspopulisten bejubelten unterdessen das Abschneiden von Marine Le Pen in der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen. “Es lebe der Sieg!”, twitterte der niederländische Rechtspopulist Geert Wilders Sonntagabend auf Französisch (“Vive la victoire!”). Erfreut über den Stichwahleinzug Le Pens zeigte sich auch der Chef der rechtspopulistischen italienischen Lega Nord, Matteo Salvini. “Forza Marine, jetzt befreien wir uns aus den Klauen Brüssels”, schrieb Salvini am Sonntagabend auf Facebook. “Das Volk erhebt sein Haupt!” Auch die rechtspopulistische deutsche AfD gratulierte Le Pen zum Sieg in der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen gratuliert. “Glückwunsch an Marine Le Pen, das ist eine ganz große Leistung”, sagte AfD-Vorstandsmitglied Andre Poggenburg der Deutschen Presse-Agentur.

Zu Le Pens Gratulanten zählte auch FPÖ-Chef Heinz Christian Strache. Auf Facebook schrieb Strache von einem “historischen Erfolg”. Dennoch sei er sicher, dass Macron als Sieger aus der Stichwahl gehen wird. “Alle etablierten französischen Systemparteien werden sich für Macron aussprechen und eine Wahlempfehlung abgeben”, prognostizierte Strache und zieht dabei Parallelen zur österreichischen Bundespräsidentenwahl. “Es wäre daher ein politisches Wunder, würde Marine Le Pen trotzdem die kommende Stichwahl gewinnen”, so Strache.

Der französische Wahlkampf war geprägt von Skandalen und überraschenden Wendungen. Der Antiterrorkampf spielte insbesondere im Finale eine große Rolle. Frankreich wird seit Anfang 2015 von einer Serie islamistischer Anschläge erschüttert. Erst am Donnerstag hatte ein 39-Jähriger in Paris Polizisten angegriffen und einen von ihnen getötet.

Nach Ausschreitungen am Abend der ersten Runde der Präsidentschaftswahl nahm die Polizei unterdessen in Paris 29 Personen in Gewahrsam. Bei Zusammenstößen zwischen der Polizei und linksradikalen Demonstranten seien zwischenzeitlich 143 Menschen vorläufig festgenommen worden, sagte ein Sprecher der Polizeipräfektur am Montag.

Ungefähr 300 Menschen folgten einem Aufruf antifaschistischer und antikapitalistischer Bewegungen und kamen am Sonntag auf dem Bastille-Platz in der Hauptstadt zusammen. Dabei kam es zu Ausschreitungen. Einige der Versammelten warfen Flaschen und Knaller auf in großer Zahl anwesende Polizisten. Einige waren vermummt und schwarz gekleidet. Drei Personen wurden von den Sicherheitskräften festgesetzt. Sechs Polizisten und drei Demonstranten wurden leicht verletzt. Die Polizei habe Tränengas eingesetzt, sagten Teilnehmer. Im Osten der Stadt beschädigten Demonstranten Bushaltestellen und stießen Mülleimer um.

(APA/dpa/ag.)