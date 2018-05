Franzose wollte Anschläge bei EM 2016 verüben - Urteil

In der Ukraine ist ein Franzose wegen der Vorbereitung von Terroranschlägen zur Fußball-EM 2016 in Frankreich zu sechs Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 27-Jährige Sturmgewehre, Granatwerfer und mehr als 100 kg Sprengstoff illegal im ostukrainischen Konfliktgebiet erworben hat, wie die Staatsanwaltschaft der ukrainischen Region Wolhynien mitteilte.

Der Mann war im Mai 2016 vor dem Überqueren der ukrainisch-polnischen Grenze festgenommen worden, nachdem ihn der Geheimdienst längere Zeit beobachtet hatte. Der Franzose soll damals bis zu 15 Attentate während der Europameisterschaft geplant haben, darunter auf eine Moschee und eine Synagoge. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.