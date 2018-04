Franzose Ogier baute mit Sieg auf Korsika WM-Führung aus

Der Franzose Sebastien Ogier (M-Sport Ford) hat am Sonntag die Korsika-Rallye als Sieger beendet und in der WM-Wertung seine Führung nach dem dritten Erfolg im vierten Rennen vor dem Belgier Thierry Neuville (Hyundai) ausgebaut. Für den fünffachen Champion war es der zweite Erfolg auf der Insel und der insgesamt 43. Ogier setzte sich vor dem Esten Ott Tänak (Toyota) und Neuville durch.

Der neunfache Weltmeister Sebastien Loeb, der nach dreijähriger Pause heuer Rennen für Citroen bestreitet, war schon auf der zweiten Sonderprüfung am Freitag nach einem Fahrfehler in einem Graben gelandet und vermochte nicht in die Entscheidung einzugreifen (14.).