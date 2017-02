Französischer Jihadist Kassim anscheinend im Irak getötet

Den Tod Kassims bestätigte das Pentagon zunächst nicht. Die Auswertung des Einsatzes dauere an, sagte Ministeriumssprecher Adrian Rankine-Galloway. Aus Armeekreisen in Washington und Paris verlautete jedoch, dass der Franzose “wahrscheinlich” getötet worden sei. Auch mehrere französische Medien berichteten über den Tod des IS-Kämpfers.

Kassim wird mit mindestens zwei islamistischen Anschlägen in Frankreich in Verbindung gebracht – mit der Ermordung eines Polizisten und seiner Lebensgefährtin am 13. Juni in der Gemeinde Magnanville bei Paris und mit der Ermordung eines Priesters am 26. Juli in Saint-Etienne-du-Rouvray bei Rouen. Er soll zu den Taten angestiftet oder sogar konkrete Anweisungen gegeben haben. Im Internet rief er mehrfach zu Anschlägen auf.

(APA/ag.)