Französische Zeichnungen in der Albertina

Bis zum 25. April ist die Sammlung zu sehen - © APA (Archiv)

Einblicke in ein “entrücktes Leben” in “imaginären Landschaften” bietet die Albertina mit der Schau “Poussin bis David”, die am heutigen Dienstagabend in den Tietze Galleries eröffnet. Bis zum 25. April sind 67 französische Zeichnungen aus dem 17. und 18. Jahrhundert zu sehen, die in eine Welt entführen, die die Französische Revolution nicht kommen sah.