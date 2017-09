Französische Regierung will Arbeitsmarktreform beschließen

Emmanuel Macron stößt auf viel Widerstand mit seinen Plänen - © APA (AFP)

Die französische Regierung will am Freitag die Arbeitsmarktreform von Staatschef Emmanuel Macron besiegeln. Die Verordnungen zu dem Reformvorhaben sollen in einer Kabinettssitzung (10.00 Uhr) beschlossen werden und können dann rasch in Kraft treten. Die Texte müssen zwar später noch vom Parlament ratifiziert werden; es gibt aber kaum Zweifel daran, dass dies auch geschehen wird.