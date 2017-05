Französische Behörde verhängte Strafe gegen Facebook

Eine Strafe in Höhe von 150 000 Euro wurde verhängt - © APA (AFP/Archiv)

Eine französische Behörde hat gegen Facebook wegen Gesetzesverstößen beim Datenschutz eine Strafe in Höhe von 150 000 Euro verhängt. Die Pariser Datenschutzaufsicht CNIL warf dem US-Unternehmen in einer Mitteilung am Dienstag unter anderem vor, dass Nutzer der “massiven Kombination” ihrer Daten durch Facebook nicht widersprechen könnten.