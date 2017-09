Franziskus begann Besuch in Kolumbien

Franziskus ist der dritte Papst, der Kolumbien besucht - © APA (AFP)

Von hohen Erwartungen begleitet ist Papst Franziskus am Mittwochnachmittag (Ortszeit) in der kolumbianischen Hauptstadt Bogota eingetroffen. Mehrere Millionen Menschen werden in den nächsten Tagen bei den einzelnen Stationen des Besuchs in Bogota, in der früheren Konfliktregion Villavicencio sowie in Medellin und Cartagena erwartet.