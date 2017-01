Franziska vom Heede erhält Kleist-Förderpreis 2017

Preis für Stück "Tod für eins achtzig Geld" - © APA (dpa)

Autorin Franziska vom Heede erhält den Kleist-Förderpreis für junge Dramatiker 2017. Das teilte die Jury am Montag in Frankfurt/Oder mit. Das Stück “Tod für eins achtzig Geld” um vier Cousins, die aus dem Tod ihres Großvaters auf makabre Weise Kapital schlagen wollen, sei sehr fantasievoll und überraschend angelegt. Das Theaterstück wird vom Staatstheater Hannover am 1. Juni uraufgeführt.