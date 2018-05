Franz Sieber feiert seinen 90. Geburtstag

Fluh. Bei guter Gesundheit feiert Franz Sieber seinen 90. Geburtstag im engsten Familienkreis, da vor kurzem seine Schwester Ilga verstarb und ihm nicht nach einer großen Feier ist.

Sein Lebensweg begann am 3. Mai 1928 in Langen, wo er nach zwei Schwestern zur Welt kam. Aufgrund der wirtschaftlichen Lage übernahm sein Vater eine Landwirtschaft in Kapfenberg. So kam er mit zwei Jahren in die Steiermark und wurde ein echter Steirerbub. 1937 erfuhr sein Vater, dass die Hochwacht verkauft wird, und am 1. Mai 1937, einem Erstkommunionstag, kehrte die Familie nach Fluh zurück. „Es wurde von den Schülern am Nachmittag erwartet, dass sie ein Gedicht aufsagen und so habe ich das in der Steiermark gelernte Rosegger-Gedicht „Steirische Roas“ auswendig vorgetragen“, erinnert sich der Jubilar.