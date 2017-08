Franz Schwartz wird interimistischer Viennale-Leiter

“Mit Franz Schwartz haben wir einen wunderbaren Mann für die interimistische künstlerische Leitung der Viennale gewinnen können. Hans Hurch war ihm freundschaftlich sehr verbunden und hat ihn ganz besonders für seine Arbeit und seine Integrität geschätzt”, so Viennale-Geschäftsführerin Eva Rotter in einer Aussendung am Donnerstagabend.

Schwartz wird für die kommende Ausgabe, die vom 19. Oktober bis 2. November stattfindet, verantwortlich zeichnen. Die Viennale 2017 werde Hans Hurch gewidmet und ganz in seinem Sinne gestaltet werden, hieß es. Schwartz werde bis zur Bestellung eines neuen Direktors zu Beginn des kommenden Jahres zur Verfügung stehen. Unmittelbar nach Ende des Festivals soll die Leitungsfunktion dann international ausgeschrieben werden.

(APA)