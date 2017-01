Frankreichs Sozialisten wählen Präsidentschaftskandidaten

Benoit Hamon geht als Favorit ins Rennen - © APA (AFP)

Frankreichs Sozialisten bestimmen am Sonntag (ab 09.00 Uhr) in einer Vorwahl ihren Präsidentschaftskandidaten. In der Stichwahl tritt der Parteilinke Benoit Hamon als Favorit gegen Ex-Premierminister Manuel Valls vom rechten Parteiflügel an. Hamon, ein Kritiker der Politik von Staatschef Francois Hollande, hatte die erste Runde der Vorwahl vor einer Woche gewonnen.