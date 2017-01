Frankreichs Sozialisten suchen Präsidentschaftskandidaten

Manuel Valls wird ein Kandidat sein - © APA (AFP)

Die Anhänger der französischen Sozialisten stimmen am Sonntag über ihren Präsidentschaftskandidaten ab. Sieben Bewerber aus der Regierungspartei und mehreren verbündeten Kleinparteien treten bei der Vorwahl an. Die zwei Bewerber mit den meisten Stimmen kommen in die entscheidende Stichwahl in einer Woche.