Frankreichs Regierung beschloss Paket für mehr Moral

Die neue Regierung hat hehre Ziele - © APA (AFP)

Mit einem Reformpaket “für mehr Moral in der Politik” will Frankreichs Regierung künftig politische Affären verhindern. Das Kabinett brachte am Mittwoch unter anderem ein Gesetz auf den Weg, das Abgeordneten eine Beschäftigung naher Angehöriger als Assistenten verbietet. Geplant sind außerdem strengere Regeln zur Beratertätigkeit von Parlamentariern und zur Vermeidung von Interessenskonflikten.