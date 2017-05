Frankreichs Präsident Macron will Minister ernennen

Macron präsentiert sein Regierungsteam - © APA (AFP)

Drei Tage nach seinem Amtsantritt will der französische Präsident Emmanuel Macron am Mittwoch die Minister der neuen Regierung bekannt geben. Der Elyseepalast hatte dies um einen Tag verschoben, weil zunächst die Finanzen der Minister und mögliche Interessenskonflikte geprüft werden sollten. In den vergangenen Jahren waren mehrfach Regierungsmitglieder wegen Finanzskandalen zurückgetreten.