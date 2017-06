Frankreichs Parlamentswahl begann in Übersee

Wegen der Zeitverschiebung sollten die Wahllokale auch in mehreren anderen französischen Überseegebieten schon am Samstag öffnen, etwa auf den Karibikinseln Guadeloupe und Martinique. Die Wahl entscheidet, ob der neue Präsident Emmanuel Macron in der Nationalversammlung eine Mehrheit für sein Reformprogramm bekommt.

In letzten Umfragen hatte die Partei des sozialliberalen Staatschefs klar vorn gelegen. Als Erste hatten bereits die im Ausland lebenden Franzosen ihre Stimme abgeben, in den elf Auslandswahlkreisen wurde schon am vergangenen Wochenende gewählt. Der Großteil der Franzosen kann dann an diesem Sonntag wählen. In den meisten Wahlkreisen dürfte die Entscheidung erst in einer Stichwahl in einer Woche fallen.

(APA/dpa)