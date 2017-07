Frankreichs Nationalfeiertag mit Trump und Gedenken an Nizza

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hatte ihn anlässlich des Eintritts der USA in den Ersten Weltkrieg vor 100 Jahren eingeladen, auch 200 US-Militärs sind deshalb bei der Parade dabei. Trump war bereits am Donnerstag in Frankreich eingetroffen und hatte sich mit Macron getroffen.

Am Nachmittag rückt dann das Drama von Nizza in den Fokus, wo am 14. Juli 2016 nach dem Feuerwerk zum Nationalfeiertag ein Attentäter mit einem Lastwagen durch die Menschenmenge gerast war. Bei dem Anschlag wurden 86 Menschen getötet, die Polizei erschoss den Angreifer. Geplant sind unter anderem eine Militärparade und ein Gedenkkonzert, auch Präsident Macron reist dazu in die Mittelmeerstadt. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hatte die Attacke für sich reklamiert. Die Ermittler fanden zwar Anzeichen für eine islamistische Radikalisierung des Angreifers, aber keine Verbindungen zwischen ihm und dem IS.

Am Vorabend der Feierlichkeiten waren Macron und Trump mit ihren Ehefrauen Brigitte und Melania zum Abendessen Am Eiffelturm. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie sie im Restaurant “Jules Verne” von Sternekoch Alain Ducasse auf der zweiten Etage des Pariser Wahrzeichens ankamen. Macron hatte zuvor von einem Essen “unter Freunden” gesprochen.

(APA/dpa)