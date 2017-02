Frankreichs Innenminister ruft nach Krawallen zur Ruhe auf

Le Roux kündigte zugleich ein unerbittliches Vorgehen gegen Randalierer an. In der Nacht zu Montag nahm die Polizei in Drancy nördlich von Paris zehn Menschen fest. Sie gehören zu einer Gruppe von Jugendlichen, die Autoscheiben und die Fenster einer Kinderkrippe eingeschlagen hatten. Zudem wurden im Norden von Paris erneut Autos angezündet. Nach Zusammenstößen mit der Polizei kam es auch im Vorort Argenteuil zu Festnahmen. Elf Verdächtigen wird Sachbeschädigung vorgeworfen.

Auslöser für die Gewalt ist die Festnahme und Misshandlung eines jungen Schwarzen in der Vorstadt Aulnay-sous-Bois am 2. Februar. Polizisten fügten ihm schwere Verletzungen im Gesicht zu. Ein Polizist soll ihm einen Schlagstock in den After gerammt haben. Der 22-Jährige musste operiert werden und ist zwei Monate lang arbeitsunfähig geschrieben. Die Polizisten sind vom Dienst suspendiert, es laufen Ermittlungen gegen sie.

(APA/ag.)