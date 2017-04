Frankreich-Wahl- Kurz: Etablierte Parteien sind “wirkliche Verlierer”

In Frankreich hätten wenige Menschen “Lust” die bisherige Politik zu unterstützen. Kurz ist sich sicher, dass es zu keinen Überraschungen in der Stichwahl kommen werde. Umfragen sehen den sozialliberalen Kandidaten Emmanuel Macron in Führung. Der Außenminister wünscht sich, dass Frankreich mitarbeitet die EU zu verändern, anstatt sie zu zerschlagen. “Natürlich ist es wichtig, dass es ein pro-europäisches Frankreich gibt.”

Le Pen sieht Schuld auch bei “Technokraten”

Für die französische Rechtspopulistin und EU-Kritikerin Marine Le Pen sind neben der “massiven Einwanderung” auch die “Technokraten” aus Brüssel schuld an Frankreichs Problemen. Le Pen lag Montag früh bei 21,5 Prozent auf Platz zwei hinter dem sozialliberalen Kandidaten Emmanuel Macron, auf den sie in der entscheidenden Stichwahl am 7. Mai trifft.

