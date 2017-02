Frankreich und Australien im Davis-Cup-Viertelfinale

In Tokio mussten die Gastgeber der Absage von Topspieler Kei Nishikori Tribut zollen: Das Duo Pierre-Hugues Herbert/Nicolas Mahut holte mit einem 6:3,6:4,6:4 über Yuichi Sugita/Yasutaka Uchiyama den dritten Punkt. Frankreich, das auch ohne Gael Monfils und Jo-Wilfried Tsonga angetreten war, aber über eine große Dichte an Weltklassespielern verfügt, trifft nun entweder auf Großbritannien oder Kanada. In Ottawa steht es zwischen diesen beiden Nationen 1:1.

Die Australier dürfen sich nach dem 6:3,6:2,6:2 durch Sam Groth/John Peers über die Tschechen Jiri Vesely/Jan Satral schon auf das nächste Heim-Duell freuen. Denn im Viertelfinale wird es aller Wahrscheinlichkeit nach zum Länderkampf mit den USA kommen. John Isner und Co. führen nach den ersten beiden Einzeln gegen die ohne Roger Federer und Stan Wawrinka angetretenen Schweizer 2:0.

(APA/dpa/ag.)